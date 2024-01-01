محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يضعان حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف

رافق الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الإثنين، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أثناء وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام الجديد بمنوف بالتعاون مع وزارة الصحة، والتي ستقام علي مساحة 9 آلاف متر 2، وبتكلفة 2 مليار جنيه.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، ووحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة هو هدف مشترك تسعي له الجامعة والمحافظة ويأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض والإرتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقا لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ والجمهورية الجديدة .

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بوضع حجر الأساس لصرح طبي جديد ينضم إلي الصروح الطبية بالمحافظة والمستشفيات الجامعية،مشيرا إلي أن المستشفي الجدبد بمنوف سيضم كافة التخصصات الطبية المعنية بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية.

كما أكد رئيس الجامعة علي أن مجلس الجامعة وافق علي إنشاء معهدا للأورام بالجامعة يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية وبحثية، بالإضافة إلي زيادة القدرة الاستيعابية لمستشفي علاج الأورام الجامعي وتزويده بأحدث أجهزة علاج الأورام في العالم لتتكامل هذه المؤسسات الطبية ووتتعاون في تقديم خدمة طبية متميزة لمواطني المنوفية والمحافظات المجاورة.

وأضاف محافظ المنوفية أن مستشفى الأورام بمنوف الجديد يعد حلمًا لأهالي المنوفية باعتباره صرحًا طبيًا ضخمًا وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام مما يساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، مقدمًا شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية.

كما ثمن المحافظ جهود وزارة الصحة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة والنهوض به وتقديم العديد من التسهيلات لإقامة المزيد من المشروعات الصحية لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين

هذا وقد تم تصميم مستشفي الأورام بمنوف وفق أحدث التصميمات الهندسية بعدد 6 أدوار علوية وبطاقة استيعابية 200 أسرة ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم، التخدير والإنعاش، باثولوجيا الدم، الأشعة العلاجية والطب النووى، وبائيات الأورام، طب الأورام المعملى وسرطانات الدم، أشعة الأورام، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال، 2 غرفة عمليات كبرى، وحدة مناظير، عدد من أسرة العناية المركزة ) لخدمة أكثر من 5 مليون مواطن.

كما رافق الدكتور أحمد القاصد المحافظ في زيارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف" كبار بلا مأوي" والتي تضم ٥٦ نزيلا وقاما بتوزيع مواد غذائية وعينية وبطاطين على نزلاء الدار دعمًا لهم وتلبية متطلباتهم وإحتياجاتهم.