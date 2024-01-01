بـ 3 ملايين جنيه.. «أبو نسب» يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بإيرادات ليلة رأس السنة

استطاع فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام تحقيق أكثر من 3 ملايين جنيه في ليلة رأس السنة، وهو رقم قياسي جديد لم يُحقَّق من قبل في دور العرض المصرية، لتتخطى إيرادات الفيلم الـ 20 مليون جنيه حتى الآن.

وفيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، وماجد الكدوانى، وياسمين صبري، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال، ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.