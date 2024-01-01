في ذكرى ميلاد إحسان عبدالقدوس الـ105.. كنوز روائية تحولت إلى أعمال سينمائية

"كلما كان الإنسان صادقًا مع نفسه وصل لمرتبة أعلى من الحب، بأن يعرف ما يحبه وما يريد الوصول له"، هذا كان نهج عملاق الأدب العربي الأديب إحسان عبد القدوس، حيث تحل علينا ذكرى ميلاده حيث إنه ولد في مثل هذا اليوم من عام 1919، وترك في حياتنا إرثًا رائعًا، حيث إنه نشأ وسط عائلة محبه للفن والكتابة كان والده الممثل محمد عبدالقدوس ووالدته الممثلة والصحفية فاطمة اليوسف.

بدأ عبدالقدوس بكتابة المقالات السياسية وتحديدًا في أحداث ثورة 1952، ومن أبرز هذه المقالات: "هذا الرجل يجب أن يذهب والجمعية السرية التي تحكم مصر"، لكنه لم يكتفي بهذا فقط حيث إنه قدم إلى السينما المصرية أكثر من 49 عمل سينمائي، و5 أعمال مسرحية، و9 مسلسلات إذاعية، و 10 مسلسلات تلفزيونية.

إحسان عبدالقدوس مع عائلته

من أبرز هذه الأعمال الفنية، "في بيتنا رجل، الوسادة الخالية، الرصاصة لا تزال في جيبي، أنا حرة، النظارة السوداء، حتى لا يطير الدخان، الخيط الرفيع، العذراء والشعر الأبيض، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، أين عقلي، إمبراطورية ميم، شيء في صدري، أبي فوق الشجرة، بئر الحرمان.

وناقش الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس في معظم أعماله الفنية على المرأة وقصص الحب والعلاقات الإنسانية والعاطفية بين الجنسين، والأزمات التي مرت على مصر أثناء فترة حرب أكتوبر عام 1973، وأثناء فترة النكسة أيضًا، معبرًا عن واقع مجتمعه المصري، ووصل الكاتب المصري إحسان عبدالقدوس إلى العالمية حيث تم ترجمة 65 رواية إلى عدة لغات مثل اللغة الألمانية والإنجليزية والفرنسية والأوكرانية والصينية.