بعد ما نشرته "البوابة نيوز".. الهيئة القومية تعلن موعد إنهاء أعمال الصرف الصحي بقرية فاو قبلي بقنا

فى استجابة لما نشر بـ"البوابة نيوز"، «بعنوان بعد تجاهل الوحدة المحلية.. أهالي فاو قبلي يستغيثون بمحافظ قنا»، بتاريخ 22 ديسمبر 2023، بشأن شكوي أهالي قرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، أكدت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه جاري العمل بمشروع صرف صحي “فاو قبلي”، بنسبة تنفيذ بلغت 60‎%‎.

وأضافت الهيئة، أنه من المقرر نهو الأعمال الخاصة بالمشروع في 30 فبراير 2024.

وكانت عدسة “البوابة نيوز”، رصدت في وقت سابق معاناة أهالي قرية فاو قبلي بمركز دشنا بمحافظة قنا، بسبب تسرب مياه المجاري أمام بوابات مدرسة السلام الإبتدائية.