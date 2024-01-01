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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط عاطل متهم بقتل ربة منزل وسرقتها بشبين القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت ربة منزل عمرها 65 عامًا، مصرعها، على يد عاطل تسلل إلى منزلها في قرية القشيش بشبين القناطر، لسرقة متعلقاتها وعندما شعرت به طعنها بالسكين حتى الموت، ثم أشعل النيران في منزلها لإخفاء معالم جريمته، وفر هاربًا إلا أن الأهالي أسرعوا لإخراج الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها ووجود حريق بالمنزل، وجرى إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفاة تدعى "ن.ح.ا" 65 عامًا، حيث تسلل عاطل "جارها" إلى منزلها ليلًا لسرقة متعلقاتها واستولى على قرط ذهبي وهاتف محمول، وعندما شعرت به المجني عليها طعنها بالسكين وأسرع هاربًا بعد أن أشعل النيران في المنزل.

جرى القبض على المتهم وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة والمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العثور على جثة ربة منزل أمن القليوبية جثة ربة منزل مركز شرطة شبين القناطر مديرية أمن القليوبية