صور| مدينة رياضية داخل العاصمة الإدارية الجديدة في الوادي الجديد

انتهت محافظة الوادي الجديد، من تنفيذ مدينة رياضية داخل العاصمة الإدارية الجديدة شمال مدينة الخارجة لتقديم خدمات رياضية متنوعة لموظفي العاصمة وسكان مركز الخارجة.

صرح بذلك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال تفقده، اليوم الاثنين، الأعمال الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه القيادات التنفيذية المعنية.

حيثُ اطّلع المحافظ على مستجدات الأعمال، ووجّه المحافظ بفصل منطقة حمامات السباحة عن الملاعب الرياضية، وتشغيلها بشكل تجريبي للتأكد من جميع إجراءات الأمن والسلامة، وإنهاء أعمال اللاند سكيب والنجيل الصناعي الخاص بالملاعب.

كما وجّه الزملوط، بعمل ساحات انتظار للسيارات، وزراعة نخيل وأشجار مثمرة بالمساحات الفضاء، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لإنارة مدخل العاصمة والشوارع الداخلية. ووجّه بإنشاء بوابة إضافية للعاصمة واستكمال مسار الطريق بالناحية الغربية؛ للربط بالطريق الدائري، وتجميل المنطقة المحيطة بمدخل المطار.

انشاءات المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية بالوادي

حمامات سباحة بالمدينة الرياضية بالوادي

محافظ الوادي الجديد يتفقد العاصمة الإدارية

محافظ الوادي الجديد يتفقد المدينة الرياضية بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع المجمع المميكن