اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى للأندية

افتتح اليوم الاثنين اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، باب القيد الشتوى للأندية وحتى يوم 31 من يناير الجارى، للسماح للأندية بتدعيم صفوفها بالصفقات لاستكمال الموسم الحالى الذى انطلق فى سبتمبر الماضي.

وطالب اتحاد الكرة جميع الأندية بتسوية مستحقاتها المتأخرة وسداد الديون للسماح لها بالقيد الشتوى لتدعيم صفوفها في هذه الفترة، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

علي جانب أخر، يخوض منتخب مصر، بقيادة روى فيتوريا، مباراة ودية يوم 7 يناير المقبل أمام منتخب تنزانيا كبروفة أخيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

وحدد منتخب مصر السادسة مساء يوم 7 يناير المقبل موعدا للمباراة الودية المرتقبة على استاد القاهرة الدولى.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير.

وجاء القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية - أحمد سيد "زيزو"- أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حسن "كوكا".