حماس تطلق وابلًا من الصواريخ على تل أبيب.. وقوات الاحتلال تعتقل عددًا جديدًا من الفلسطينيين

أطلقت حماس وابلا من الصواريخ الاثنين، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الصواريخ التي واصلت حماس استخدامها لاستهداف إسرائيل بينما تشن القوات الإسرائيلية هجوما للقضاء على حماس في غزة.

واستمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يوم الاثنين مع العمليات البرية والغارات الجوية، بما في ذلك ما قال الجيش الإسرائيلي إنها غارة أسفرت عن مقتل قائد في حماس ساعد في قيادة المقاتلين المسؤولين عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القائد يدعى عادل مسماح، وقال إنه ساعد أيضا في قيادة مقاتلي حماس ضد القوات الإسرائيلية في غزة بعد أن شنت إسرائيل هجومها.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا، وهم: المحامي عبد الله حوشية، ومصطفى طبنجة، وعماد شماسنة، ومحمود شماسنة، وإياد محسن، وليث الفقيه، ومحمد أسامة داود حسن، ويوسف حسان الفقيه، وجمال جودة حوشية، وعبد الله حوشية، وجهاد جبر شماسنة، ويعقوب الفقيه من بلدة قطنة شمالًا، والمواطن يوسف هاني السلطي في حي وادي الجوز بالمدينة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة قفين شمالًا، وهم: خالد عمارنة (البريشي)، وضياء عمارنة، وأحمد عمارنة.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال مواطنين من قرية بيت إيبا غربا، وهما: سعيد غسان عتيلي، وخليل عبد الرحمن سماعتة.

ومن رام الله، اعتقل الاحتلال مواطنين، هما: أسامة سامي قاسم عرار من قرية قراوة بني زيد شمالا، ومحمود الزق من مدينة البيرة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف إلياس سراحنة (27 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، ومحمد رأفت حمامرة (26 عاما) من قرية حوسان غربا.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال الشاب محمود إياد محمود العمايرة في حي واد سود ببلدة دورا جنوبا.

فيما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 1.8 مليون شخص يحتمون في منشآتها المكتظة أو بالقرب منها في غزة.

كما أبلغت الوكالة عن وقوع أضرار ناجمة عن الهجمات التي أصابت 128 موقعا لها، ومقتل 142 من أفرادها.