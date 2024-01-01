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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"غراب" يُتابع تنفيذ أعمال تغطية ترعة أم الريش بالإبراهيمية

متابعة أعمال ترعة
متابعة أعمال ترعة الإبراهيمية
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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على معدلات الأداء بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية أنه تم الإنتهاء من أعمال تغطية ترعة ام الريش بطول 150 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و500 ألف جنيه، وذلك استعدادًا للبدء في تشغيل وحدة مرور الإبراهيمية تيسيرًا علي المواطنين لإنهاء مصالحهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الابراهيمية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المشروعات التنموية والخدمية رؤساء المراكز والمدن محافظ الشرقية