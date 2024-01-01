حصاد 2023.. الأبنية التعليمية بالأقصر تعلن حصاد مشروعاتها بالمدارس

قال المهندس أحمد النوبى، مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية منطقة الأقصر، إنه على مدار عام 2023، نفذت هيئة الأبنية التعليمية عدد من المشروعات بمراكز ومدن محافظة الأقصر.

وسلط النوبي، الضوء على أهم إنجازات هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر لعام 2023 على النحو التالى:

مشروعات التعليم :

أولاً: مبادرة حياة كريمة :

- إنشاء 32 مدرسة بمركز ومدينة إسنا بتكلفة 171.3 مليون جنيه، وإنشاء 8 مدارس بمركز ومدينة أرمنت بتكلفة 46.7 مليون جنيه.

- صيانة 44 مدرسة بمركز ومدينة إسنا بتكلفة 46.7 مليون جنيه، وصيانة 16 مدرسة بمركز ومدينة ارمنت بتكلفة 18.7 مليون جنيه.

ثانياً: قطاع الأبنية التعليمية إنشاءات وتجديد( تسليمات 2023):

- إنشاء مدرسة جزيرة راجح للتعليم الأساسى بتكلفة حوالى 10 مليون.

- تنفيذ أعمال توسع مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين بتكلفة حوالى 37 مليون.

- تنفيذ أعمال توسع مدرسة المهيدات الأبتدائية بتكلفة حوالى 6 مليون.

- تنفيذ أعمال تعلية مدرسة نجع العرب الأبتدائية بتكلفة حوالى 2 مليون.

- تنفيذ أعمال توسع مدرسة السلام الأبتدائية بالضبعية بتكلفة حوالى 6 مليون.

- إحلال كلى مدرسة البغدادى التجريبية لغات بتكلفة حوالى 10 مليون.

- تنفيذ أعمال تعلية عمر بن عبد العزيز الأبتدائية بتكلفة حوالى 3 مليون.

- إنشاء مبنى إدارة أرمنت التعليمية بتكلفة حوالي 10 مليون.

- تنفيذ أعمال توسع مدرسة نجع مكى أسماعيل الإعدادية بتكلفة حوالى 4 مليون.

- تنفيذ أعمال توسع مدرسة الحسينات الأبتدائية بتكلفة حوالى 4 مليون.

ثالثاً: قطاع الأبنية التعليمية إنشاءات وتجديد ( جارى العمل):

- تنفيذ أعمال توسع مدرسة أرمنت الصناعية بنسبة تنفيذ 85%.

- تنفيذ أعمال توسع مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنسبة تنفيذ 87%.

- إنشاء مبنى مديرية التربية والتعليم بنسبة تنفيذ 40%.

- إحلال كلى مدرسة الجسر الطالع الابتدائية بنسبة تنفيذ 80%.

- إنشاء مدرسة منشية النوبة للتعليم الأساسى بنسبة تنفيذ 82%.

- تنفيذ أعمال توسع مدرسة ابن الجراح الابتدائية بنسبة تنفيذ 80%.

- إحلال جزئى مدرسة منشأة العمارى الإعدادية بنسبة تنفيذ 5%.

- إحلال كلى مدرسة الرياينة الإعدادية بنسبة تنفيذ 5%.

- إحلال جزئى مدرسة إسنا الفندقية بنسبة تنفيذ 12%.

- إحلال جزئى مدرسة ناصر الابتدائية بنسبة تنفيذ 5%.

- إحلال جزئى مدرسة نجع الخطباء الأبتدائية.

- تنفيذ أعمال توسيع مدرسة الشيخ صالح رضوان بنسبة تنفيذ 5%.

- تنفيذ أعمال توسع مدرسة الدويكات الأبتدائية.

- تنفيذ أعمال توسع مدرسة غربى قامولا الأبتدائية.

- تنفيذ أعمال توسيع مدرسة محمد متولى الشعراوى.

- إحلال كلى مدرسة محمد عبد الماجد.

- تنفيذ أعمال توسع خالد بن الوليد للتعليم الأساسى.

- إنشاء مدرسة أصفون للتعليم الاساسى بنسبة تنفيذ 5%.

رابعاً: قطاع الأبنية التعليمية صيانة ( تسليمات 2023):

تنفيذ أعمال صيانة شاملة لعدد 35 مدرسة ومنشأة وهى : نجع الخطباء الأبتدائية المشتركة، القباحى الغربى الإعدادية، السلام الابتدائية بالضبعية، الغربى قامولا الإعدادية ،الروافعة الأبتدائية، عمر بن العاص الأبتدائية، الضبعية الإبتدائية المشتركة، حاجر الضبعية الإبتدائية المشتركة، نجع البركة للتعليم الأساسي، الإمام الشعراوى الابتدائية، الرضوانية الإعدادية، ناصر الإعدادية المشتركة، ناصر الإبتدائية، نجع بدران الإبتدائية، إسنا للتربية الفكرية، الطود الثانوية الصناعية، إدارة البياضية التعليمية الجديدة، إدارة إسنا التعليمية، مشروع الصالة المغطاة بإسنا، نجع جاد الكريم الأبتدائية، نجع البروج للتعليم الأساسى، الشهيد محمود النوبى الإعدادية بنات، أرمنت الحيط الإبتدائية، أرمنت الأبتدائية الجديدة، أحمد إبراهيم مجاهد الإبتدائية، صلاح الدين الإبتدائية المشتركة، وادى الملكات الإبتدائية، العشى الثانوية، العشى الإعدادية، منشية النوبة الإبتدائية، الهرامشة الإبتدائية، الشهيد أبو المجد حسين الإبتدائية، نجع الطارف للتعليم الأساسي، محمد عامر الإبتدائية، العوامية الإعدادية الجديدة.

خامساً: قطاع الأبنية التعليمية صيانة (جارى العمل):

تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة لعدد 9 مدارس وهى : ابن الجراح الأبتدائية المشتركة تنفيذ 90%، أرمنت الابتدائية تنفيذ 65%، إسنا الفندقية تنفيذ 3 %، الكيمان الثانوية المشتركة تنفيذ 95%، الحرية الإبتدائية المشتركة تنفيذ 75%، التحرير الإبتدائية تنفيذ 3%، عبد المنعم العديسى الإبتدائية تنفيذ 5%، غربى قامولا الإبتدائية تنفيذ 2%، الشهيد محمد محمود خميس تنفيذ 75%.

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