بالفيديو.. "التضامن" تكشف تفاصيل إطلاق تدريبات مودة في الجامعات الحكومية والمعاهد

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع مودة هو مشروع تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا التكليف جاء من واقع مؤشرات مقلقة أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أوضح أن مصر تشهد ظاهرة جديدة وهو ارتفاع معدلات الطلاق.

وأضافت "راندا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الإثنين، أن مشروع مودة كان بدايته في مارس 2019، وتم إطلاق البرنامج كمبادرة خاصة بين طلبة الجامعات الحكومية والمعاهد، موضحة أن الجهاز أظهر أن هناك ظاهرة الطلاق المبكر.

وتابعت، أن آخر أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوضحت أن مصر شهدت 260 ألف حالة طلاق في عام واحد وهو رقم كبير جدًا، على جانب آخر أن هناك حوالي من 800 إلى 900 ألف حالة توثيق زواج سنويًا.

وأردفت، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الأخطر من ذلك أن هناك 15% من حالات الطلاق في عام 2018 كانت بين زيجات أول عام زواج، موضحًا أن هذه النسبة انخفضت لتكون 11% ولكنها نسبة غير قليلة على الإطلاق، وكان الهدف حاليًا هو استهداف الشباب في مرحلة اختيار شريك الحياة، لأن اختيار الشريك عندما يكون غير منضبط في مرحلة مبكرة لا تكتمل العلاقة بنسبة 50%.