بعد عمرو أديب.. تركي آل الشيخ يمنح المايسترو هاني فرحات الجنسية السعودية

منح المستشار تركي آل الشيخ، الجنسية السعودية للموسيقار هاني فرحات، بعد إحيائه أمس حفل "نجمات العرب" بمشاركة أنغام، إليسا، أصالة، أحلام، نانسي عجرم بمناسبة ليلة رأس السنة الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

أعرب الموسيقار هاني فرحات عن سعادته البالغة بعد منحه الجنسية السعودية، وقال: "شكرًا للمملكة العربية السعودية، وشكرًا لسيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كما أخص بالشكر لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين".

وأضاف: "بقول تركي آل الشيخ كل سنة وأنت طيب وبشكر أبو ناصر، شكرًا أبو ناصر على كل اللي بتعمله معانا".

يذكر أن، حرص الإعلامي عمرو أديب على تهنئة الموسيقار هاني فرحات عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وقال: "ابارك للموسيقار الموهوب هاني فرحات بمنحه الجنسية السعودية لما قدمه من فن عظيم".

عمرو أديب يهنئ هاني فرحات عبر إكس

وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي عمرو أديب على حصوله الجنسية السعودية، من خلال برنامجه التليفزيوني "الحكاية" المذاع عبر قناة Mbc مصر، موجهًا شكره إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والمستشار تركي آل الشيخ.