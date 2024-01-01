وفد إماراتي يتفقد مستودعات مساعدات غزة في العريش

تفقد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي، ووفد دولة الإمارات المرافق، مستودعات المساعدات الإماراتية الإغاثية الموجهة إلى قطاع غزة في مدينة العريش ،وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي كان قد أمر بها الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس الامارات لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة .

وتأتي تلك المساعدات تجسداً لمواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاءالفلسطينيين والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.

واستمع الوزير والوفد إلى شرح من مسؤولي مستودعات المساعدات الإماراتية حول آليةالتعامل مع المساعدات تمهيداً لإدخالها إلى غزة، فيما شارك الوفد في تعبئة عدد من صناديق المساعدات الإغاثية.

وقد بلغت المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية "الفارس الشهم 3" أكثر من 9000 طن، وجرى إرسال 121 شاحنة برية وحمولة سفينة، و129 طائرة شحن.