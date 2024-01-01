طقس معتدل على جنوب سيناء والعظمى 25 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، طقسًا معتدل الحرارة، والعظمى بالمحافظة بلغت 25 درجة والصغرى 17 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلومترًا / ساعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة: رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 22، وفى طابا الصغرى 14 والعظمى 21، وفى كاترين الصغرى 5 والعظمى 15، وفي طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 22، وشرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء غدا على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة- كفر الشيخ - دمياط) تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء غدً إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري.

كما يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية : القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٠ درجة مئوية، والسواحل الشمالية ٢٠ درجة مئوية، وجنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية، شمال الصعيد ٢١ درجة مئوية، وجنوب الصعيد ٢٦ درجة مئوية، كما تظل الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.