فرقة طنطا للموسيقى العربية تحتفل بالعام الميلادي الجديد

احتفلت الهيئة العام لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالعام الميلادي الجديد، بحفل فني أقيم بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة، وبمصاحبة فرقة طنطا للموسيقى العربية، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

بدأت فعاليات العرض الفني بعزف للنشيد الوطني، فيما قدمت فرقة طنطا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الفنان محمد حسين، باقة منوعة من أغنيات زمن الطرب الأصيل، حيث تغنى أعضاء الفرقة الموسيقية بأغنيات: "الأسامي، يا واد يا تقيل، على رمش عيونها، أنساك، النور مكانه في القلوب، دارت الأيام، إن راح منك يا عين"، بجانب ميدلي غنائي لأجمل أغنيات قيثارة الشرق الفنانة فيروز، كما وأختتم نجوم الفرقة الحفل الفني بغناء قصيدة "القدس"، وسط تفاعل وتصفيق كبير من جانب الحضور.

يذكر أن مسرح 23 يوليو بالمحلة قد شهد سهرة فنية، مساء الخميس الماضي، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وذلك بمصاحبة فرقة الكورال، وفريق الفنون الشعبية، والتي شهدت تقديم عدد من الأغاني الوطنية والعاطفية، بجانب العديد من التابلوهات الاستعراضية، التي عبرت عن شكل الفولكلور التراثي لمحافظة الغربية.

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