الرئيس الصيني يهنئ شعبه بالعام الجديد

قدم الرئيس الصيني شي جين بينج أمس الأحد تهانيه لمواطني بلاده بالعام الجديد، وأعرب عن ثقته الكاملة في المستقبل.

وقال شي في رسالته للعام الجديد 2024: "مع ارتفاع الطاقة بعد الانقلاب الشتوي، نحن على وشك توديع العام القديم وبدء العام الجديد.. أتقدم بأطيب تمنياتي بالعام الجديد لكل واحد منكم"، بحسب وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/.

وأكد شي أن الصين مضت قدما بتصميم ومثابرة في عام 2023، مضيفا: "سنتذكر هذا العام باعتباره عاما من العمل الجاد والمثابرة. ومع المضي قدما، لدينا ثقة كاملة في المستقبل".

وقال الرئيس الصيني إن عام 2023 شهد تغلب الاقتصاد الصيني على العاصفة وأصبح "أكثر مرونة وديناميكية من ذي قبل".

وأشار إلى أنه بينما حققت الصين انتقالا سلسا في جهود الاستجابة لكوفيد-19، فقد حافظ اقتصادها على زخم التعافي، وتم إحراز تقدم مطرد في متابعة التنمية عالية الجودة في عام 2023.