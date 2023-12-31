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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يقاتل للحفاظ على جوهرته الشابة

مارك جويو
مارك جويو
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يكافح نادي برشلونة الإسباني من أجل الحفاظ على نجمه الصاعد مارك جويو، بعدما أثار اللاعب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن برشلونة سعيد بمستوى جويو، ويفكر جديًا في تجديد عقده، الذي ينتهي في عام 2024.

وصعد جويو للفريق الأول هذا الموسم، وسرعان ما حصل على ثقة المدرب تشافي هيرنانديز، وشارك في 12 مباراة، وسجل هدفًا واحدًا.

وسجل جويو صاحب الـ17 عامًا هدفًا غاليًا لبرشلونة هذا الموسم، حصد به 3 نقاط أمام أتلتيك بيلباو، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأوضحت التقارير، أن برشلونة يعتزم إنجاز تجديد عقد جويو، في ظل اهتمام بعض الأندية بضم اللاعب، مثل مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

ويجيد مارك جويو اللعب في مركز المهاجم الصريح، وكذلك في مركز الجناح الأيسر، وهو يتمتع بمهارات فنية عالية، وقدرة على تسجيل الأهداف.

برشلونة مارك جويو مانشستر يونايتد