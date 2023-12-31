الأونروا: حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب الضربات الإسرائيلية

قالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، إن حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب الضربات الإسرائيلية يعيشون في منشآت الأونروا في أنحاء قطاع غزة.

وأضافت توما، في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "أصبحت مرافق"أصبحت المرافق في الشمال مزدحمة كل ساعة، ويستمر الناس في القدوم. إنها ممتلئة تمامًا ولذلك بدأ الناس في اللجوء إلى مناطق خارج هذه المرافق بما في ذلك الحدائق، في العراء، والعديد منهم ينامون في سياراتهم".

وتابعت: "لقد سجلنا 180 استهدافًا لمنشآتنا، بعضها أُصيب بشكل مباشر، ونتيجة لهذه الضربات، قُتل ما لا يقل عن 300 شخص كانوا يحتمون في هذه المرافق وأُصيب حوالي ألف شخص".