ننشر جدول امتحانات الترم الأول لطلاب مدرسة "الحلي والمجوهرات" للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت مدرسة إيجبت جولد للحلي والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية، جدول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024، التى تنطلق غدًا الاثنين 1 يناير 2024.

أبرز المعلومات عن المدرسة:

-المدرسة كائنة بالمنطقة الصناعية 1 بمدينة العبور

- تضم البنين والبنات

-ضرورة اجتياز الطلاب المتقدمين الاختبارات التي تضعها الوزارة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، والمقابلات الشخصية التي تعقد بمقر المدرسة.

- تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد الرائدة بمجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر.

- المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

- الطلاب يحصلون على الرعاية الصحية، والتدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع إيجيبت جولد، ومكافأة مالية أثناء فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

- تخضع المدرسة لمعايير الاعتماد كل عامين، من قبل إدارة جودة التعليم الفني بالمجلس التنفيذي الأعلى لإدارة المدارس الفنية، وتتبع التكنولوجيا التطبيقية.