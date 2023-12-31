"القاهرة الإخبارية" تستعرض جهود المستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش لعلاج مصابي غزة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، المستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش، الذي أنشئ على متن إحدى حاملات الطائرات الفرنسية، وخصصته باريس لعلاج مصابي غزة.

وقال العقيد البحري الفرنسي أنطوان بلونس، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مهمة حاملة الطائرات الفرنسية المتمثلة في تخصيص جزء من الحاملة لمستشفى عائم، هو عمل من أجل الإنسانية.

وتابع: أن "مهمتنا الرئيسية تكمن في تقديم خدمة طبية وجراحية للجرحى المدنيين في أقرب نقطة لقطاع غزة.

وقال طبيب أطفال يدعى بيير: "المستشفى يمكن أن يقدم الرعاية الطبية لخمسة أطفال دفعة واحدة، وتم إنشاء خيمة لعلاج الحالات الحرجة، حيث إن المستشفى مزود بكافة الأدوية والمستلزمات الدوائية لمختلف الأمراض".