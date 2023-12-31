وزارة النقل تستعد لافتتاح مشروعات ضخمة في 2024

تستعد وزارة النقل لافتتاح العديد من المشروعات الهامة في عام 2024، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في وسائل النقل في مصر وحل العديد من الأزمات المرورية. ومن أهم هذه المشروعات محطة بشتيل الجديدة، وخطي مونوريل شرق النيل وجنوب الجيزة، وعدد من محطات مترو الأنفاق الجديدة.

وتعمل وزارة النقل على قدم وساق لإنجاز هذه المشروعات وفق الجدول الزمني المخطط لها، وذلك لضمان دخولها الخدمة في موعدها المحدد.

افتتاح المونوريل

تستعد وزارة النقل للإفتتاح الرسمي لمونوريل شرق النيل، حيث أعطت الإذن بالتشغيل التجريبي من محطة المشير وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم الإفتتاح الرسمي له خلال عام 2024، ويربط مونوريل شرق النيل مدينة نصر بالعاصمة الإدارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحى السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل، ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوى وشارع التسعين الجنوبى وصولا إلى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التى يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككى الأخرى حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتى لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة فى المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

افتتاح محطات مترو الأنفاق بالخط الثالث

تفتح وزارة النقل خلال عام 2024 المرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق في المسافة من إمبابة / روض الفرج / جامعة القاهرة بطول 13.7 كم وعدد 11 محطة، بواقع 4 محطات نفقية و5 محطات علوية و2 محطة سطحية.

وقد أعطت الوزراة الأذن بالتشغيل التجريبي بدون ركاب للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، تخدم هذه المرحلة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى جامعة القاهرة.

ويربط الخط الثالث للمترو مع باقي خطوط الشبكة ووسائل النقل الجماعي والجر الكهربائي لإقليم القاهرة الكبرى، وذلك من خلال تبادل الخدمة مع الخط الأول في محطة جمال عبدالناصر، والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة.

كما يربط القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ومونوريل شرق النيل في محطة الاستاد، ومونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.

ويربط الخط الثالث للمترو مع الطريق الدائري عند محطة الطريق الدائري، وبالتالي ربط مترو الأنفاق مع الأتوبيس الترددي السريع BRT الذي سيتم تسييره على الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمة بينهما.

افتتاح محطة قطارات صعيد مصر

كما تستعد الوزارة خلال عام 2024 للإفتتاح الرسمي لمحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات النهائية للمحطة للافتتاح الرسمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقع محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة والتي تقام على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدان ستكون عند افتتاحها ذات مستوى عالمي من الخدمات فهي محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وتحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة ‏‏حيث ستكون محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

كما روعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) وان موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) ) لخدمة جمهور الركاب.

جدير بالذكر ان من المتوقع ان تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.