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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار الألماني يتفقد المناطق التي ضربتها الفيضانات

أولاف شولتس
أولاف شولتس
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تفقد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد، المناطق المتضررة جراء الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في شمال البلاد.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، أن شولتس تفقد اليوم المناطق المتضررة في شمالي ولاية ساكسونيا السفلى.

ورافق المستشار خلال زيارته، رئيس وزراء الولاية شتيفان فايل، ووزيرة داخلية الولاية دانييلا بيرنس.

وعلى مدار عدة أيام، كافح آلاف من أفراد قوات الطوارئ تداعيات هطول الأمطار الغزيرة في عدة أنحاء من البلاد.

وبعد أن تراجع هطول الأمطار مؤخرا بعض الشيء، يتوقع خبراء الأرصاد سقوط المزيد خلال الأيام القليلة المقبلة، ما أدى إلى إثارة المخاوف من جديد بشأن احتمال ارتفاع منسوب الأنهار مرة أخرى.

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