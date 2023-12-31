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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق نشب فى محال تجاري بإحدى قرى الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الدقهلية من السيطرة على حريق نشب في سوبرماركت على طريق المنصورة أجا أمام قرية سلكا التابعة لمركز المنصورة دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بنشوب حريق في سوبر ماركت على طريق المنصورة أجا أمام قرية سلكا التابعة للمركز. 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب في سوبرماركت ملك المواطن عبدالعال جمعة عبدالعال حيث تمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق قبل انتقاله المبانى المجاورة.

أسفر الحريق عن التهام محتويات السوبرماركت بالكامل، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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