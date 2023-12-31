زخم اقتصادي وسياحي.. محطات مهمة شهدتها الإمارات في 2023

قالت هدير صبري مراسلة القاهرة الإخبارية 2023، إن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت زخما سياسيا واقتصاديا وسياحيا منذ عام 2023، حيث شهدت البلاد تنظيم جائزة الإعلام العربي بحضور عدد كبير من القامات العربية والمصرية، وجرى عقد جلسة خاصة للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضافت صبري في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت البداية في فبراير عندما تم عقد القمة العالمية للحكومات بحضور الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتم تنظيم المؤتمر على مدى 3 أيام وناقش النواحي المختلفة للتطور التكنولوجي الحديث".

وتابع: "كان هذا العام هو عام الاستدامة نظرا للأحداث المتتالية في الإمارات المتعلقة بالبيئة، حيث استضافت الإمارات COP28 بحضور كبير جدا من القادة السياسيين على مستوى العالم، كما حضر عدد كبير من المهتمين بالبيئة والتغير المناخي، وجرى تطبيق القرارات والتوصيات التي صدرت من COP27 التي استضافتها مصر".