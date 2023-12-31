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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زخم اقتصادي وسياحي.. محطات مهمة شهدتها الإمارات في 2023

الإمارات
الإمارات
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قالت هدير صبري مراسلة القاهرة الإخبارية 2023، إن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت زخما سياسيا واقتصاديا وسياحيا منذ عام 2023، حيث شهدت البلاد تنظيم جائزة الإعلام العربي بحضور عدد كبير من القامات العربية والمصرية، وجرى عقد جلسة خاصة للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضافت صبري في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت البداية في فبراير عندما تم عقد القمة العالمية للحكومات بحضور الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتم تنظيم المؤتمر على مدى 3 أيام وناقش النواحي المختلفة للتطور التكنولوجي الحديث".

وتابع: "كان هذا العام هو عام الاستدامة نظرا للأحداث المتتالية في الإمارات المتعلقة بالبيئة، حيث استضافت الإمارات COP28 بحضور كبير جدا من القادة السياسيين على مستوى العالم، كما حضر عدد كبير من المهتمين بالبيئة والتغير المناخي، وجرى تطبيق القرارات والتوصيات التي صدرت من COP27  التي استضافتها مصر".

احمد الطاهري COP28 الإمارات العربية المتحدة التغير المناخي القمة العالمية للحكومات