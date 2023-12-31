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الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس لص الهواتف المحمولة والشنط بأسلوب الخطف في الطالبية

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أمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس عاطل "له معلومات جنائية" 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة الطالبية.

كانت قد تعددت بلاغات سرقة الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف أمام المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الوقائع عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه 7 وقائع بدائرة القسم 3 هواتف محمول، 4 حقائب بداخلهم مبالغ مالية، وقرر بإنفاقه المبالغ المالية وتخلصه من الحقائب، وأرشد عن الهواتف المحمولة بمسكنه، والدراجة النارية المستخدمة.
 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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