حصاد 2023.. مؤشرات البورصة خضراء و"السوقي" يربح 878.4 مليار جنيه

انهت البورصة المصرية تعاملات عام 2023 مرتفعة، حيث حققت مؤشرات السوق مكاسب جيدة خلال الربع الاخير من العام المنصرف، كما نجح المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 في تحقيق نموا كبير وتحطيم مستوياته التاريخية، ليصعد بنسبة سنوية بلغت 70.53% ليغلق عند مستوي 24,894.26 نقطة، مقابل اغلاق عند مستوي 14،598.53 نقطة في اخر جلسات عام 2022.

واستطاعت السوق المصرية الصعود خلال عام 2023، ونجح رأس المال السوقي في تجاوز حاجز التريليون جنيه، ليربح خلال العام نحو 878.4 مليار جنيه مسجلة في أخر جلسات العام مليار 1.719 تريليون جيه، مقابل 841.2 مليار جنيه في أخر جلسات عام 2022، و 855.9 مليار جنيه، والتي أستهل بها أول جلسات 2023، ليحافظ علي صعوده خلال 222 جلسة تداول علي مدار العام .

وتزينت المؤشرات باللون الاخضر، بعد أن حققت نموا جماعيًا في ختام عام 2023، حيث صعد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة متساوي الاوزان - EGX70 EWI بنسبة سنوية 95.34%، ليغلق عند مستوي5,473.42 نقطة، مقابل 2،801.93 نقطة، في اخر جلسات عام 2022

كما أرتفع المؤشر الاوسع نطاقًا EGX100 EWI بنسبة سنوية 90.09%، ليغلق في اخر جلسات العام عند مستوي 7,880.35 نقطة، مقابل مستوي 4،145.5 نقطة في اخر حلسات 2022.

فيما ارتفع ايضا مؤشر EGX SP بنسبة سنوية 82.16%، لينهي اخر جلسة تداول عند مستوي 4,597.39 نقطة، مقابل 2،520.63 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30 Copped بنسبة 70.29% ليغلق عند مستوي 30,181.65 نقطة، ومؤشر EGX30 TR بنسبة سنوية 76.48%، ليغلق عند مستوي 10,597.34 نقطة.