68 شهيدًا على الأقل في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الأحد 31/ديسمبر/2023 - 02:43 م

استشهد 68 فلسطينيًا على الأقل، اليوم الأحد، بقصف طائرات الاحتلال الحربية على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت قصفا بعدة صواريخ على حي الزيتون وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 48 شخصًا، وإصابة العشرات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت محيط جامعة الأقصى بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 20 شخصا آخرين، وإصابة العشرات.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا وأصيب خلالها 286 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

