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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة نجل شقيق برلماني في جريمة قتل شاب بالسلام لـ 10 يناير

ارشيفيه
ارشيفيه
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أجلت محكمة جنايات  القاهرة  محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بقتل آخر طعنًا بالسكين، لجلسة 10 يناير المقبل لمرافعة الدفاع.

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض «مطواه» نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
 

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