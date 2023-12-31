2023 عام يقترب من الانتهاء وجرائمه لا زالت مستمرة.. علاقة آثمة وراء العثور على جنين بصندوق قمامة في الجيزة.. ومشاجرة أطفال ببولاق الدكرور تسفر عن قتيل

الجريمة هي ظاهرة اجتماعية قديمة ومعقدة تعكس الجوانب المظلمة في الطبيعة البشرية، وتشكل الجرائم تحديًا مستمرًا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، حيث تتنوع في أشكالها وأنواعها، مما يجعل فهمها ومكافحتها مهمة صعبة ومستدامة، وتأخذ الجرائم أشكالًا متنوعة، بدءًا من الجرائم الصغيرة والمخالفات البسيطة، وصولًا إلى الجرائم الكبيرة والمعقدة، ويتسبب التصاعد في أشكال الجريمة في إثارة قضايا أمنية واقتصادية، وتؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد والمجتمعات، ومن خلال فحص أسباب الجريمة والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تسهم في نشوءها، يمكن فهم الجريمة كظاهرة تتفاعل مع العديد من العوامل، يشمل ذلك الفقر، وتفكك الأسرة، ونقص الفرص التعليمية، والتمييز العرقي، والتحولات الثقافية، من اجل ذلك تحرص البوابة نيوز علي تسليط الضوء علي أخر جرائم عام 2023م..



«فتاة وخطيبها» علاقة آثمة وراء العثور على جنين بصندوق قمامة في الجيزة

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة لغز العثور على “جنين” داخل صندوق قمامة بمنطقة ساقية مكى، حيث تبين أنه نتيجة علاقة غير شرعية بين فتاة وخطيبها السابق، وتبين من التحقيقات أن الفتاة تمت خطبتها من أحد الأشخاص وتم فسخ الخطبة بعد فترة، ومن ثم تمت خطبتها إلى شخصًا آخر.

وبعد فترة قامت بمغافلة خطيبها وعادت لمحادثة ومواعدة خطيبها السابق داخل مسكنه واقامت معه علاقة اثمه، اسفرت عن حملها سفاحًا، واضافت التحريات أن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة احد الأطباء بمنطقة خاتم المرسلين بالعمرانية واجرت لها عملية إجهاض، واستعانت الام بخطيب نجلتها الأخري "سائق توك توك" للتخلص من الجنين والقاؤه بصندوق قمامة بدائرة قسم الجيزة.

مشاجرة أطفال تتحول لـ«جريمة قتل» وسط الشارع فى بولاق الدكرور

لقي شاب مصرعه على يد آخر في مشاجرة بين طرفين، بسبب لهو الأطفال في منطقة بولاق الدكرور، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى “محمد.س.م” ٣٥ عاما، مصاب بطعنة سكين، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد شاب في مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال.

«أنا قتلت ندي».. عاطل يُنهى حياة زوجته طعنًا بسبب خلافات أسرية فى الدقهلية

لقيت ربة منزل بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية، مصرعها طعنًا بآلة حادة على يد زوجها لخلافات زوجية بينهما، وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالاتصال بأسرتها وأبلغهم بقتلها “ تعالوا أنا قتلت ندي” وبالانتقال والفحص تبين مقتل “ندى ش م- 29 عامًا” على يد زوجها ويدعى “أحمد م .م 38- عامًا” واعترف المتهم بارتكابه قتل زوجته بعد مشاجرة حدثت بينهما بسبب كثرة طلباتها والخلافات المستمرة علي مصاريف المنزل.

«خنقته بالطرحة ليكون عبرة».. فتاة تقتل سمسار طلب منها ممارسة الرذيلة بالمرج

اعترفت فتاة متهمة بقتل مسن 78 سنة أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقة بمنطقة المرج، أمام جهات التحقيق بنيابة شرق القاهرة الكلية

وقالت الفتاة: "قتلته ليكون عبرة لأي رجل يستغل حاجة فتاة وفقرها ويحاول أن يدوس على عرضها وشرفها، واللي حصل إني كان لازمني أوضة تلمني من الشوارع فحد دلني على السمسار ده وروحتله قولتله عايزة أوضة.. قالي طلبك عندي وخدني يفرجني عليها.. وأول ما دخلت أشوفها لقيته بيمد إيده على جسدي وطلب مني ممارسة الرذيلة، بعدين أنا ضحكت عليه وانتظرت عليه لغاية ما نام وجبت الطرحة بتاعي ولفيتها على رقبته وفضلت ضاغطة عليه لغاية ما مات.. وملحقش يوصل لغرضه” وأمرت النيابة بحبسها ٤ أيام على ذمة التحقيق.

بعمل التحريات تبين أن المجنى عليه لديه علاقات نسائية متعددة وأحضر فتاة مشردة ليمارس معها الرذيلة وبعدما خلع الجزء السفلى من ملابسه انقضت عليه الفتاة وشنقته بطرحة كانت ترتديها ثم وضعت قطعة قماش بفمه ولاذت بالفرار.

«عريس مذبوح».. جثة وسط الزراعات تثير زُعر أهالي العياط

عثر أهالي قرية السعودية بالعياط علي جثة شاب يدعى “أحمد.م.ق- 21 عامًا”، ويعمل عامل يومية، ومتزوج منذ شهرين، ووالده يعمل غفير، ومشهود له بحسن السمعة والطيبة، ووجدت جثته بها طعنتين بالبطن، وذبحة بالرقبة، وتكثف أجهزة الأمن بالجيزو من ضبط الجناة.

«ماتت في أرض زراعية».. تحريات لكشف لغز العثور على جثة سيدة بالبدرشين

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها حول كشف غموض العثور على جثة سيدة داخل أرض زراعية بالبدرشين، وتبين أن الجثة لسيدة أربعينية مجهولة الهوية عثر عليها وسط أرض زراعية وإيداعها مشرحة مستشفى الحوامدية لتحديد سبب الوفاة، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.