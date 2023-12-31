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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق التصفيات النهائية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

تصفيات مسابقة بورسعيد
تصفيات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم
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انطلقت، اليوم الأحد، التصفيات النهائية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة.

وأشار عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، إلى أن عدد المتسابقين بالتصفيات النهائية هو 45 متسابقا، يتنافسون في الفروع المختلفة للمسابقة، وذلك للوصول إلى المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، والتي تقام فعالياتها في فبراير المقبل عام 2024.

وتشكلت لجنة التحكيم اليوم من الدكتور منهاج من طاجاجستان، والدكتور عثمان من مالي، والدكتور رمضان صيام ،عضو لجنة مراجعة المصحف بالازهر الشريف، والدكتور محمد علي، مدير شئون القران، وشهدت المنافسات حالة من الحماس والإرادة للفوز بجائزة المسابقة الدولية، وظهر خلال فاعليات التصفيات النهائية الكثير من الأصوات الحسنة الحافظة للقرآن بالأحكام والقراءات المختلفة.

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