حصاد الأهلي في 2023 .. 5 بطولات وبرونزية عالمية و11 مليون دولار

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2023 الذي يعتبر العام الأفضل في النادي الأهلي بشكل عام وكرة القدم خاصة بعدما نجح الشياطين الحمر في حصد عدد كبير من البطولات القارية والمحلية.

وكان عام 2023 مليء بالانجازات والأرقام والبطولات للفريق الأحرم الذي احتكر البطولات المحلية وفرض كلمته على القارة السمراء ووصل للعالمية وأسعد جماهيره، تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر.

ونجح الأهلي في التتويج بـ 5 بطولات خلال عام 2023، هي الدوري المصري، وكأس مصر، والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية مرتين حصد برونزية النسخة الأخير والمركز الرابع في النسخة قبل الأخيرة.

تمكن فريق الأهلي من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه وايتعاد البطولة المحببة للنادي في 2023 بعد نسختين توج بهما الغريم التقليدي نادي الزمالك.

كما حقق المارد الأحمر لقب كأس مصر في عام 2023 للمرة الـ 38 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في النهائي.

وواصل الأهلي التوهج محليا وفرض كلمته على بطولة السوبر المصري التي توج بها في عام 2023 مرتين كانت الأولى بالفوز على حساب بيراميدز بهدف دون وأخيرا ختم الموسم بلقب السوبر الثاني على التوالي في 2023 بالفوز على مودرن فيوتشر بأربعة اهداف مقابل هدفين.

على الصعيد القاري استعاد النادي الأهلي بريقة أفريقيا، في 2023 وتمكن من التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بالفوز على الوداد المغربي في مركب محمد الخامس ليواصل الهيمنة على القارة السمراء.

وشارك الأهلي في كأس العالم للأندية، مرتين خلال عام 2023 الأولى في فبراير الماضي بالمغرب وحقق المركز الرابع بعد مستوى مميز ولكن اصطدم في نصف النهائي بالعملاق الإسباني ريال مدريد ليخسر، قبل أن يتلقى هزيمة أخرى من فلامنجو البرازيلي في تحديد المركز الثالث,

وفي النسخة الأخيرة من مونديال الأندية التي اقيمت في السعودية منذ أيام حقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، وحطم كل الأرقام القياسية بعد الفوز على اتحاد جدة في ربع النهائي ثم الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي، قبل أن يختتم المونديال بالفوز على أوراوا ريد دينامزو الياباني ويتوج بالميدالية البرونزية.

خسارة السوبر الأفريقي والسوبرليج

في المقابل خسر النادي الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي في بداية العام أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف على إستاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

كما فشل الأهلي في التأهل لنهائي الدوري الأفريقي في أول نسخه للبطولة الجديدة "السوبر ليج" بعدما خسر أمام صن الجنوب أفريقي في نصف النهائي ليودع البطولة.

خزينة الأهلي تنتعش بملايين الدولارات في 2023

انتعشت خزينة النادي الأهلي بملايين الدولارات من التتويج والمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية في 2023 وحصد الأهلي حوالي 11 دولار من التتويج والمشاركة في البطولات وجاءت كالتالي، وحصل النادي على 2 مليون دولار من حصد المركز الرابع في مونديال الأندية بالمغرب ثم 4 مليون دولار من التتويج بدوري أبطال إفريقيا و150 ألف دولار من كأس السوبر الإفريقي بالسعودية ومليون و700 ألف دولار من المشاركة في الدوري الإفريقي وأخيرا 2 مليون و500 ألف دولار من التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية بالسعودية.

كما حصل الأهلي 500 ألف درهم من التتويج بلقب كأس السوبر المصري في مايو الماضي بعد الفوز على بيراميدز ومبلغ 250 ألف دولار بالتتويج بلقب السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر.