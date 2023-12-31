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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير مشروع مركز تميز المياه

لقاء رئيس الجامعة
لقاء رئيس الجامعة مدير مركز تميز المياه
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استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتور عصام شعبان أستاذ الموارد المائية بالجامعة الأمريكية ومدير مشروع مركز تميز المياه ، وذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور احمد فرغلي عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتور احمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي.

وأوضح رئيس الجامعة، إن الزيارة تأتي في إطار تنظيم ورشة عمل حول كيفية إعداد المشروعات البحثية التنافسية في مجال بحوث المياه بالتعاون مع مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية بالجامعة، مؤكدا على أهمية الشراكة المتميزة بين الجامعة والمركز من خلال  تعزيز الاستفادة بالحزم التدريبية التي تم إعدادها بواسطة المركز في مجال علوم المياه باستخدام  طرق التدريس الحديثة والمبتكرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة لرفع قدراتهم وكفاءتهم العلمية وخبراتهم العملية.

 

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الجامعة الامريكية المشروعات البحثية مركز تميز المياه ورشة عمل