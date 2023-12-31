ورشة حول دور المجازر الحكومية فى الحصول على لحوم حمراء آمنة ببيطري الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان (دور المجازر الحكومية فى الحصول على لحوم حمراء آمنه و صالحة للإستهلاك الآدمي) وذلك بحضور كلاً من مديرى الادارات الداخلية و الخارجية بالمديرية و أقسام الصحة العامة والمجازر بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية و الصحة العامة للمواطنين .

كما ألقى كلا من الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة العامة والمجازر ، و الدكتور أحمد الجداوى طبيب تفتيش بالمجازر ، و الدكتورة ريم محمود طبيبة تفتيش بالمجازر ، محاضرة عن ( دور المجازر الحكومية فى الحصول على لحوم حمراء و صالحة للإستهلاك الآدمى استعرضوا فيها جهود أطباء المجازر الكبيرة ودورهم البارز فى الحفاظ على صحة المواطن

وجهود اطباء المجازر أثناء موسم عيد الاضحى المبارك

وأنسب الطرق لحفظ اللحوم لربة المنزل خلال موسم عيد الاضحى المبارك.

كما جرت النقاشات والإستفسارات المثمرة من الحضور لتبادل الآراء والخبرات

وفى نهاية الورشة قام مدير المديرية بتكريم الاطباء المتميزين فى ادارة المجازر واقسام الصحة العامة بالإدارة الخارجية وإدارة المخلفات والجلود.