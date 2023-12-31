بعد 7 وقائع.. ضبط لص الهواتف المحمولة والشنط بأسلوب الخطف في الطالبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي عاطل "له معلومات جنائية" المتهم بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة الطالبية.

كانت قد تعددت بلاغات سرقة الهواتف المحمولة والحقائب من المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف أمام المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، وبتشيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الوقائع عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه 7 وقائع بدائرة القسم 3 هواتف محمول، 4 حقائب بداخلهم مبالغ مالية، وقرر بإنفاقه المبالغ المالية وتخلصه من الحقائب، وأرشد عن الهواتف المحمولة بمسكنه، والدراجة النارية المستخدمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.