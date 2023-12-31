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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عصابة سرقة المساكن بأسلوب التسلق في مدينة 6 أكتوبر

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 4 عاطلين "اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" لأحدهم معلومات جنائية، المتهمين بتكوين تشيكل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

كانت قد تعددت بلاغات سرقات المساكن أمام المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الوقائع  4 عاطلين "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" ولأحدهم معلومات جنائية تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بعض الأجهزة الألكترونية والمتعلقات "متحصلات واقعة سرقة" وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم.
وتم اتخذا كافة الإجراءات اقلانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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