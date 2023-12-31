تعليق محمد إمام بعد إشادة طارق الشناوي بفيلم "أبو نسب"

أشاد الناقد الفنى طارق الشناوى بفيلم "أبو نسب"، بعد طرحه بدور العرض السينمائى خلال الأيام القليلة الماضية للمشاركة بموسم رأس السنة السينمائى، وتحقيق إيرادات ونجاح كبير لدى الجمهور.

ووصف الشناوى الفيلم أنه أعاد دفئ الجمهور لشاشة السينما، وأن الفنان محمد إمام فارس رهان للمنتجين يحقق أرقاماً بشباك تذاكر السينما، وفى الدراما أيضاً حقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى.

وعلق الفنان محمد إمام يمنشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، رداً على رأى الناقد طارق الشناوى وقال إمام "شكراً الناقد طارق الشناوى، مستغرب جداً أول مره مش بتهاجمنى".

يشارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "أبو نسب"، وتم عرض الفيلم بدور العرض السينمائى بمصر خلال الأيام القليلة الماضية، وحقق نجاحاً كبيراً، وحالياً يعرض الفيلم بدور العرض السينمائى بالدول العربية.

فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.

يذكر أن فيلم «أبو نسب» هو التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى «جحيم في الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، وكذلك على مستوى شباك التذاكر السينمائي.