8 مراكز شباب تستقبل مبادرة "نتشارك" في دمياط

انطلقت فعاليات اليوم الرابع ، للورش التدريبية من برنامج "نتشارك" في نسخته الثانية بمحافظة دمياط ، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة إدارة البرلمان والتعليم المدنى و الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني (الإدارة العامة لبرلمانى الطلائع والشباب) بوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

تهدف المبادرات المجتمعية الي تدريب النشئ والشباب لخلق جيل من الكوادر الفعاله للمساهمه فى تنفيذ المبادرات المجتمعيه وتمكين المشاركين الي تنمية مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات لتحسين الحياة المجتمعية .

كما يساعد الانضمام إلى هذه الفعاليات إلى اكتساب مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية.

ويتضمن البرنامج تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، علي مستوي المحافظة ، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام حيث ترتكز هذه المحاور على تمكين الفتيات – التوافق المجتمعى - المواطنه والتعايش السلمى ونبذ العنف – دعم الوافدين من الدول – الطاقه المتجدده – المشروعات الخضراء – البيئه – الصحة.

ويتم تنفيذ الفعاليات في 8 مراكز الشباب بالإدارات الفرعية بالمديرية علي النحو التالي في إدارة شباب دمياط مركز شباب مدينة دمياط وفي إدارة شباب كفر البطيخ مركز شباب مدينة دمياط الجديدة وفي إدارة شباب كفر سعد مركز شباب كفر سعد البلد وفي إدارة شباب ميت أبو غالب مركز شباب ميت أبو غالب وفي إدارة شباب فارسكور مركز شباب البراشية وفي إدارة شباب السرو مركز شباب مدينة السرو وفي إدارة شباب الزرقا مركز شباب كفر المياسره وفي إدارة شباب الروضه مركز شباب أبو جريده بإجمالي مشاركة ( ١٧٥ )طليع و٢٥ شاب من طلائع وشباب البرلمان .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية

انطلقت فاعليات تدريب المشروع القومي " ها أنا احقق ذاتي " في لعبة الكاراتيه للعام المالي 2023 / 2024 بمركز شباب الركابية في دمياط ، حيث يشارك في المشروع طلائع القرية .

وتقوم بالإشراف علي المشروع وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط .

يذكر أن مشروع ها أنا أحقق ذاتى يمثل إطارًا مجتمعيًا مُتكاملاً، يرتكزُ على تقديم مُختلفِ الخدماتِ الرياضية والثقافية والإجتماعية وتذليل جميع المُعوِّقاتِ أمامَ تمكين أبناء الشعب المصرى كافة.

