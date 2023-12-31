زيادة بنسبة 700% في المواقع الإلكترونية الإرهابية بإيطاليا

أعلنت الشرطة الإيطالية أمس السبت، أن هناك زيادة بنسبة 700 % في عدد المواقع الإلكترونية الإرهابية والمتطرفة التي تمت إزالتها في إيطاليا العام الجاري مقارنة بالعام السابق.

وأفادت بيانات الشرطة ومراكز عمليات الأمن السيبراني بأن عدد مساحات الويب المحجوبة لأنشطة مكافحة الإرهاب عبر شبكة الإنترنت يتزايد "بسرعة" في إيطاليا، وفق ما نقلته وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية.

وتم التحقيق في إجمالي 178 ألف موقع من هذا القبيل، وتم حجب 2600 مصدر رقمي من بينهم بسبب احتوائها على محتوى غير قانوني: وهي زيادة بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بالعام السابق، عندما كان هناك 321 موقعًا.