استياء آلاف المسافرين في باريس بعد إلغاء رحلات قطارات "يوروستار" من وإلى لندن

وجد آلاف من المسافرين أنفسهم عالقين إما في فرنسا أو في المملكة المتحدة، في يوم من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما في العام بسبب ليلة رأس السنة، وذلك على خلفية إلغاء رحلات ما لا يقل عن 14 قطارا من قطارات "يوروستار" امس السبت، من وإلى لندن.

وأعلنت شركة يوروستار للسكك الحديدية والتي تربط بين فرنسا وبريطانيا وبلجيكا اليوم، إلغاء ما لا يقل عن 14 قطارا من وإلى لندن بسبب إغلاق مسارات السكك الحديدية بالقرب من لندن، بعد أن غمرت المياه نفقا في منطقة في جنوب انجلترا، ما تسبب في تعليق حركة القطارات من لندن وإليها.

وفي تحديث جديد، تم الإعلان في محطة "جار دو نور" (محطة الشمال) في باريس عن إلغاء جميع رحلات قطارات يوروستار حتى الساعة الخامسة مساء، الأمر الذي أثار استياء كثير من المسافرين الفرنسيين الذين كانوا يعتزمون قضاء بضعة أيام في لندن للاحتفال بالعام الجديد.

ووفقا لشركة السكك الحديدية البريطانية South Eastern Railways، فإن التعليق قد يستمر "حتى نهاية اليوم"، وأوضحت أن مياه الفيضانات انهمرت في نفقي السكك الحديدية، ما يعني أن كلا النفقين مغلق.

وصباح اليوم، كتبت مجموعة "يوروستار" على موقعها الإلكتروني "بسبب مشكلة في البنى التحتية على الخط فائق السرعة بالقرب من لندن، اضطررنا لإلغاء رحلات عدة قطارات من لندن وإليها".

يأتي هذا التعليق في حركة القطارات في أحد أكثر أيام عطلات نهاية الأسبوع ازدحاما، ما أثر بشكل كبير على المسافرين وأثار حالة من الفوضى.