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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

قطار "بابا نويل" يوزع هدايا علي الأطفال بنادي جزيرة الورد في المنصورة

بابا نويل يوزع هدايا
بابا نويل يوزع هدايا علي الاطفال بنادي جزيرة الورد بالمنصورة
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وزع مجموعة من الأشخاص يرتدون زي “بابا نويل” مجموعة من الالعاب والهدايا علي الأطفال في جو من البهجة والسعاده علي الأسر وأطفالهم  وجاء ذلك في احتفالية  برأس السنة 2023  شهدها نادي جزيرة الورد بالمنصورة، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

حيث قام مجموعة من الاشخاص الذين يرتدون زي بابا نويل وآخرون يرتدون ملابس وماسك المهرج  بالإصطفاف علي هيئة قطار ثم  التجول بداخل نادي جزيرة الورد بالمنصورة ثم توزيع الهدايا علي الأطفال في أجواء أغاني الدي جي ،ومنها أغاني للتهنئة بالعام الجديد.

وجذبت مجموعة بابا نويل معظم الأطفال والأسر، و شهدت إزدحام عليها لإلتقاط الصور والحصول علي هدايا في جو من البهجة احتفالا " برأس السنة مع إقتراب بداية عام 2024.

 كما تزين النادي بالأضواء ووضع ماكيت كبير لشجرة رأس السنة وتزينت بالكرات الملونه ومختلف الزينات وإلتقط معظم الحضور صور تذكارية مع الشجرة إحتفالا برأس السنة 2023 .

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نادي جزيرة الورد بالمنصورة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية قطار بابا نويل يوزع هدايا علي الاطفال