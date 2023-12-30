قطار "بابا نويل" يوزع هدايا علي الأطفال بنادي جزيرة الورد في المنصورة

وزع مجموعة من الأشخاص يرتدون زي “بابا نويل” مجموعة من الالعاب والهدايا علي الأطفال في جو من البهجة والسعاده علي الأسر وأطفالهم وجاء ذلك في احتفالية برأس السنة 2023 شهدها نادي جزيرة الورد بالمنصورة، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

حيث قام مجموعة من الاشخاص الذين يرتدون زي بابا نويل وآخرون يرتدون ملابس وماسك المهرج بالإصطفاف علي هيئة قطار ثم التجول بداخل نادي جزيرة الورد بالمنصورة ثم توزيع الهدايا علي الأطفال في أجواء أغاني الدي جي ،ومنها أغاني للتهنئة بالعام الجديد.

وجذبت مجموعة بابا نويل معظم الأطفال والأسر، و شهدت إزدحام عليها لإلتقاط الصور والحصول علي هدايا في جو من البهجة احتفالا " برأس السنة مع إقتراب بداية عام 2024.

كما تزين النادي بالأضواء ووضع ماكيت كبير لشجرة رأس السنة وتزينت بالكرات الملونه ومختلف الزينات وإلتقط معظم الحضور صور تذكارية مع الشجرة إحتفالا برأس السنة 2023 .

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