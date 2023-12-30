صور.. "سوق أجندات ونتائج 2024" يشهد حركة بيع متوسطة بالفجالة

شهدت أسواق منطقة الفجالة، اليوم، حركة بيع وشراء متوسطة بالنسبة للأجندات الخاصة بالعام الجديد 2024،حيث لم تشهد إقبال شديد مثل العام الماضي، حيث يتراوح أسعار النتائج من 18 إلى 100 جنيهًا، وجاءت أسعار الأجندات بداية من 30 إلى 350 جنيهًا، وذلك بنسبة زيادة عن العام الماضي وصلت إلى 30%، وتأتي ذلك الزيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر "رزمة الورق" وتكاليف "الحبر والطباعة" وتوقف العديد من شركات الدعاية عن طرح أشكال وتصميمات جديدة.
ويقوم الباعة الجائلين وأصحاب المحلات بعرض التصميمات العديدة لنتائج التقويم الميلادي الجديد والأجندات والمذكرات الصغيرة المطبوع على غلافها رقم العام الجديد 2024، ويقومون بعرض "ستاندات" عديدة أمام المحلات وعلى الأرصفة مع عبارات التهنئة والزينة والبالونات التي تحمل أرقام السنة الجديدة، كما تقوم الشركات والمؤساات المهنية المختلفة بطرح العديد من التصميمات والأشكال المبتكرة من النتائج والأجندات كدعاية للمؤسسات والشركات والمحال التجارية.