اقرأ غدًا في «البوابة»| 2024 الحياة.. الحرب.. السلام

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأحد 31 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ولاية جديدة مشروعات طموحة وعملاقة في جميع القطاعات والمحافظات

2024 الحياة.. الحرب.. السلام

مستقبل الإرهاب والتهديدات العالمية

٣٠٠ لاعب ولاعبة من مصر يشاركون فى أولمبياد باريس

مصير غامض للصراع في غزة وأوكرانيا

«عقد ضائع» مصير غامض للصراع فى القارة السمراء

4 محاور رئيسية لمواجهة تحديات الأمن المائى المصرى

الاقتصاد العالمى محفوف بمخاطر الحرب

عبدالرحيم على رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة»، وداليا عبدالرحيم رئيس التحرير يتقدمان بأصدق آيات التهنئة بمناسبة العام الجديد، متمنين أن يعم الخير على مصرنا الحبيبة وأن ينعم العالم بالسلام