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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برعاية نادي بيراميدز .. ماراثون زايد امتياز وإبهار "صور"

ماراثون زايد
ماراثون زايد
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شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري والذي يخصص دخله بالكامل للأنشطة الخيرية والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمرضى من الأطفال وكبار السن، وهو الماراثون الذي يقام بشكل سنوي في مصر.

وأقيمت النسخة الثامنة بمشاركة فعالة من نادي بيراميدز والذي كان أحد رعاة السباق بتوجيه من المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، في ظل زيادة الدور المجتمعي لنادي بيراميدز خلال السنوات الماضية، والتأكيد على دور النادي الفاعل في هذا الأمر.

وشهدت النسخة الثامنة إقبالا ضخما من جانب المشاركين من جميع الفئات من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمة الإدارية الجديدة ماراثون زايد الخيري المهندس ممدوح عيد نادي بيراميدز