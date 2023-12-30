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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القاضي أحمد عبدالراضي ثابت وكيلًا لمجلس إدارة نادي قضاة أسيوط

القاضي أحمد عبدالراضي
القاضي أحمد عبدالراضي
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة في أسيوط؛ عن فوز القاضي أحمد عبدالراضي ثابت بمقعد وكيل نادي قضاة أسيوط.

يأتي ذلك بعد حسمه مقعد المستشارين للدورة الثانية على التوالي؛ وللعام العاشر في عضوية مجلس إدارة نادي القضاة بأسيوط كأطول فترة متصلة لعضو مجلس إدارة على الإطلاق، بعد أن حظى بأصوات أغلب الجمعية العمومية لقضاة أسيوط.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة في أسيوط برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بـ أسيوط والمستشار أيمن الجبالى رئيس الاستئناف والمستشار أيمن أبوسداح نائب رئيس الاستئناف
كانت قد أعلنت فوز المستشار عمر غانم بمقعد رئيس نادى قضاة أسيوط بـ ٢٧٦صوتا.

وفاز أيضًا على مقاعد المستشارين كل من المستشار أحمد عيسى كدوانى، والمستشار هشام قرشي، والمستشار محمود طايع.

وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة جاء المستشار طاهر أبوزيد والمستشار أحمد مراد والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز.

وحسم مقعد النيابة العامة بالتزكية بفوز المستشار حاتم محمد سيد رئيس النيابة، والمستشار عمر الخشاب المحامى العام، والمستشار هيثم عرفان رئيس النيابة، والمستشار كريم مسك، وكيل النائب العام.

انتخابات نادي القضاة القاضي أحمد عبدالراضي نادي قضاة أسيوط