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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"سانا": الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدوانًا جويًا غرب اللاذقية بسوريا

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أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط، غرب اللاذقية، واستهدف عددًا من "النقاط" جنوب مدينة حلب.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري القول أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.

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