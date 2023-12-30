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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازًا رياضيًا ببطولة كأس العالم للسلاح باليونان

جانب من التتويج
جانب من التتويج
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شارك عدد 4 لاعبين من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للسلاح (سيف المبارزة)، والمكون من عدد 4 لاعبين في البطولة بمشاركة 29 دولة فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة بدولة اليونان.

جاء ذلك استمرارًا للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها.

وحقق اللاعب محمـد محمود ياسين لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية بعد تغلبه على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية.

وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضى، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.

المؤسسات العسكرية الرياضية كأس العالم للسلاح القوات المسلحة