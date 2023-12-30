رسميًا.. إنتر ميلان يجدد عقد «دارميان»

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم السبت، رسميًا تجديد عقد ماتيو دارميان مدافع الفريق، حتى صيف عام 2025.

ونشر إنتر ميلان بيانًا، يعلن من خلاله تجديد عقد المدافع الإيطالي دارميان، ليستمر مع الفريق بعقد جديد ينتهي في صيف 2025.

وقال الإنتر في بيانه: «المدافع المولود في عام 1989 سوف يستمر مع النيراتزوري حتى يونيو 2025».

وكان عقد دارميان ينتهي مع فريق الأفاعي مع نهاية الموسم الجاري 2023-2024، قبل أن يمدد النيراتزوري عقده لمدة موسم جديد.

انضم ماتيو دارميان إلى إنتر ميلان في صيف عام 2020، قادمًا من بارما، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ثم قرر الإنتر التعاقد معه نهائيًا في صيف 2021، مقابل 3.30 مليون يورو.

وشارك دارميان في 23 مباراة مع إنتر ميلان منذ بداية الموسم الجاري في جميع البطولات، وصنع هدفًا وحيدًا.

وتوج دارميان مع الإنتر ببطولة الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

يذكر أن، إنتر ميلان، أعلن تجديد عقد الظهير الأيسر فيديريكو ديماركو، اليوم السبت، حتى عام 2027.