تركيا تعتقل 189 شخصًا على صلة بداعش قبيل احتفالات العام الجديد

قال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم السبت، إن السلطات التركية اعتقلت عشرات المشتبه بهم بسبب صلاتهم المزعومة بتنظيم داعش، في حملة واسعة النطاق قبيل احتفالات العام الجديد.

وقال يرليكايا في تغريدة على منصة إكس - إنه جرى اعتقال 189 مشتبهًا بهم كجزء من عمليات متزامنة أطلق عليها اسم "هيروز-38" نُفذت في 37 مدينة بما في ذلك إسطنبول، مضيفا أنه جرى اعتقال 27 مشتبها بهم في العاصمة أنقرة وحدها و22 في اسطنبول. وفق ما نقلته صحيفة "تركيش منيت" التركية.

وكثفت تركيا - في الأشهر الأخيرة - عملياتها ضد أعضاء مزعومين في تنظيم داعش الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن عدد من الهجمات القاتلة على الأراضي التركية، بما في ذلك هجوم 1 يناير 2017 على ملهى ليلي في إسطنبول والذي أسفر عن مقتل 39 شخصًا.