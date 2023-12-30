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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع أعداد المهاجرين إلى إيطاليا 50% مقارنة بالعام الماضي

المهاجرين إلى إيطاليا
المهاجرين إلى إيطاليا
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قالت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم السبت، إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا، ارتفع في 2023، بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام السابق.
ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن الوزارة قولها إن نحو 155 ألفا و754 مهاجرا وصلوا العام الماضي، من بينهم أكثر من 17 ألف قاصر بدون ذويهم، بينما وصل العدد في الفترة نفسها من عام 2022 إلى 103 آلاف و846 مهاجرا.
وأشارت الوزارة إلى أن ذروة أعداد الوصول إلى إيطاليا كان في أغسطس عندما وصل 25673 مهاجرًا خلال الشهر بأكمله.

ايطاليا المهاجرين مهاجرا