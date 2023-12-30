ads
السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ورش فنية احتفالا بالعام الميلادي في الوادي الجديد

ثقافة الوادي الجديد
ثقافة الوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت بيوت وقصور الثقافة بالوادي الجديد، والتابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية في ظل الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

وقالت إبتسام عبدالمريد، مدير فرع ثقافة الوادى الجديد التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، في تصريح لها، اليوم السبت، إن قصر ثقافة الطفل بالخارجة، نفذ ورشة حكى عن استقبال العام الميلادى الجديد، ونفذ بيت ثقافة قرية المعصرة ورشة حكى بعنوان نهاية عام وبداية عام جديد.

وقالت إنه احتفل أطفال مكتبة شرق بولاق الثقافيةبالعام الميلادى الجديد تم تنفيذ ورشة رسم وتلوين لشجرة الكريسماس وبابا نويل، وقدم قصر ثقافة الخارجة عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية.

الوادي الجديد الميلادى الأنشطة احتفال العام الميلادى